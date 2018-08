Fernando Vannucci faz desabafo sobre especial do 'Globo Esporte': 'Nem citaram meu nome'

Apresentador Fernando Vannucci pouco depois de sua saída da Globo, prestes a apresentar o 'Show do Esporte' da Band, em julho de 1999. Foto: Maurilo Clareto / Estadão

O apresentador Fernando Vannucci publicou um desabafo em seu Facebook após a exibição de uma edição especial em homenagem aos 40 anos do programa Globo Esporte, exibido nesta terça-feira, 14, pela Globo.

Ao lado de Léo Batista, Vannucci foi o primeiro apresentador do programa, durante sua passagem pela Globo entre as décadas de 1970 e 1990.

"40 anos do Globo Esporte... Nem citaram meu nome, mas quem viu, sabe que eu estava lá por mais de 20 anos! História é história! Ou não? Pode isso...?", escreveu.

Em seguida, completou: "Ficar triste? Jamais... É só decepção mesmo!"

Após cerca de uma hora, Vannucci atualizou a publicação, acrescentando: "Nem estava vendo... Recebi uma ligação de um amigo dizendo o que tinha acontecido. Surpreso, claro! Raiva? Não tenho esse sentimento!"

O jornalista ainda publicou o vídeo com a íntegra de uma edição do programa esportivo do ano de 1988.

VEJA TAMBÉM: Por onde andam apresentadores 'desaparecidos' da TV