Fernando Rocha faz desabafo e fala em 'tapete puxado' em saída da Globo

O apresentador Fernando Rocha falou sobre sua saída da Globo, onde apresentou o programa Bem Estar, e fez críticas à emissora em entrevista ao canal do YouTube Pingue Pongue com Bonfá nesta quarta-feira, 24.

Fernando Rocha foi questionado pelo apresentador: "Por que você deixou o comando do Bem Estar? O que ocorreu de verdade? Alguém puxou o seu tapete?"

"Existem milhões de maneiras de administrar o problema que é a audiência na manhã brasileira. Foi dada a uma pessoa essa função. Ela achou melhor tirar o programa. No programa existia eu e a Mariana [Ferrão]. Eu e a Mariana tivemos que sair. Eu e Mariana saindo, existia um tapete ali em baixo, a gente saiu junto com o tapete. Aí entra o prisma... A gente saiu, saiu o tapete também. De alguma forma, o tapete foi puxado pra gente sair", respondeu Fernando.

Na sequência, continuou: "Eu digo 'de alguma forma' porque se eu estivesse no lugar de quem estava administrando, talvez eu fizesse a mesma coisa. Hoje, passados já seis meses do episódio, talvez tivesse a mesma atitude, porque as funções deixam as pessoas com essas atribuições."

"O tempo que nos foi dado foi muito bem aproveitado. Não tenho mágoa. A instituição que me criou, que me fez ser quem eu sou, é muito maior que a pessoa que teve essa prerrogativa de chegar e me falar: 'Fernando, você não faz mais parte dos planos'. Ela só foi essa pessoa que teve essa função. Mas eu passei 30 anos na emissora. Aprendi muito, criei meus filhos, me tornei quem eu sou, sou muito grato à TV Globo", concluiu.

Demissão de Fernando Rocha 'demorou três minutos'

Sobre o anúncio de sua demissão, Fernando Rocha contou que "demorou pouco mais do que três minutos. 'Olha, é isso aí, acabou, o contrato não vai ser renovado e é vida que segue'."

"Foi um comunicado rápido, porque quem fez é uma pessoa muito objetiva, não é de muitos afagos e não tem muito contato comigo. Eu não esperava uma coisa muito demorada", explicou.

Fernando Rocha afirma que não se emocionou, apesar de ter sido surpreendido: "Não chorei. A emissora foi super justa comigo. Eu tinha mais seis meses de contrato, eu recebi esses seis meses, fiquei livre para fazer as atividades que eu tinha. Não tenho nada para dizer.

"Eu fui pego de surpresa. Mas dentro dessa surpresa, eu não estava mais nos planos. Se eu não estou dentro dos planos, a surpresa tem que ser assimilada, né?", prosseguiu.

"Eu não podia fazer nada. Não me foi dado o direito de escolha. Nem me foi dado a palavra. Só pude dizer: 'Ok, muito obrigado'. Recebi tudo que eu tinha que receber e obrigado, vida que segue. É isso. Agora sou dono da minha própria empresa, que se chama Fernando Rocha S. A. e é uma grande empresa!", disse.

Apesar dos desabafos, Fernando Rocha também fez questão de valorizar o trabalho realizado à frente do Bem Estar: "Tenho muito orgulho de ter feito parte, na manhã brasileira, da história e da vida de milhões de pessoas pelo Brasil afora".

Ele ainda garante que não se sente mal com a saída do programa: "Eu ficaria muito chateado se o programa tivesse no ar, bombando. 'Pô, Bem Estar tá no ar, tem outro apresentador lá, fazendo as mesmas coisas que eu faço, um cara super bacana. O programa não tá no ar."

O polêmico 'encontro da clara com o ovo'

Fernando Rocha também relembrou a polêmica piada do "encontro da clara com o ovo dentro do bolo", que foi ao ar há exatamente um ano, no dia 24 de julho de 2018, e viralizou por conta da reação do Dr. Roberto Kalil, que participava do Bem Estar (relembre aqui).

"Eu já estava fazendo essas pensatas há três anos. Isso mostrou como a direção não estava prestando atenção no que eu estava fazendo. A diretora do programa me deu a prerrogativa de falar o que eu quisesse. Foi um mal entendido", afirmou.

Fernando afirma que está inclusive escrevendo um livro sobre aqueles pensamentos abordados por ele durante os programas: "Todas essas aberturas são muito engraçadas. A 'clara e o ovo' é apenas uma dessas aberturas - aliás, a última [risos]. Foi quando eles falaram: 'Poxa, para de falar isso!'."

"Eu falei: 'Agora que vocês prestaram atenção? Eu já tô falando tem um tempão! Vocês não tão prestando atenção no programa, tô fazendo isso há uns três anos!'. Eles não tão nem aí pro programa, não tão nem vendo o programa", desabafou.

Em seguida, Fernando Rocha explicou a reação do médico na ocasião: "O Dr. Kalil tinha passado uma noite cuidando de um paciente que até veio a falecer. Nós somos grandes amigos, depois ele até fez no Instagram dele uma cena reversa, ele contando a piada e eu bravo. Foi só um mal entendido. Tava num mal dia."

'Não tive tempo de me despedir', reclama Fernando Rocha

Sobre não ter tido uma oportunidade para se despedir do público, Fernando Rocha afirmou que o fato não foi uma exclusividade dele.

"É a forma como eles [Globo] agem. Eu não tive tempo de me despedir. A Mariana [Ferrão] não teve tempo de se despedir. O Mauro Naves não teve tempo de se despedir, o Ivan Moré não teve tempo de se despedir... Eu não esperava que eu fosse voltar pra me despedir. Nem pensava em me despedir. Acho que eles têm medo dessas despedidas", afirmou.

'Tenho muita vontade de voltar pra TV aberta', admite Fernando Rocha

"Estou fazendo dois programas na internet. Tenho muita vontade de voltar pra TV aberta. Sou um bicho de televisão, a televisão faz parte da minha vida, da minha essência", afirmou Fernando Rocha.

O apresentador também disse que está preparando um programa voltado à área de saúde para ser negociado com uma emissora de rádio em breve.

