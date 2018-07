Fernanda Souza recebe colegas de 'Chiquititas' em seu programa e relembra coreografias

Fernanda Souza recebe Francis Helena e Aretha Oliveira, colegas de 'Chiquititas'. Foto: Reprodução/Multishow

Há 19 anos, Fernanda Souza estreava na televisão como a personagem Milly, em Chiquititas, no SBT. Agora, depois de muitos trabalhos na TV e comandando seu próprio programa, a atriz relembrou alguns momentos da novela.

Ela recebeu Francis Helena, que viveu Chris, e Aretha Oliveira, que interpretava Pata, no Vai, Fernandinha!, seu novo programa no Multishow, que estreou na última segunda-feira, 31. Juntas, as três relembraram a coreografia da música Remexe.

O episódio foi gravado em junho e deve ir ao ar em breve. O Multishow divulgou, em sua página do Facebook, uma prévia desse reencontro. Confira: