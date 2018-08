Fernanda Souza apresentará programa com Luan Santana na Globo

A atriz e apresentadora Fernanda Souza Foto: Marcos Duarte / Globo / Divulgação

A Globo anunciou os apresentadores que estarão à frente do SóTocaPop, programa que irá ao ar nas tardes de sábado a partir do próximo mês de julho: Fernanda Souza e Luan Santana.

"Dividir a apresentação com o Luan vai ser incrível. Nós dois somos bem-humorados, gostamos muito de nos divertir. Vamos falar de música e trabalhar com alegria e descontração", vibrou Fernanda com a escolha.

Luan também se animou: "Aprendi que apresentar é muito mais do que ter carisma. É preciso estudar muito e conhecer aquilo sobre o que se está falando. E o programa vai me possibilitar uma importante troca com tantos artistas e diferentes gêneros musicais."

De acordo com a emissora, o SóTocaPop "apresentará rankings semanais dedicados exclusivamente aos sucessos atuais da música nacional, que contemplará o que é mais ouvido nas rádios e também na internet."