Fernanda Paes Leme posta ‘antes e depois’ com Marcos Mion; as fotos têm 20 anos de diferença

Marcos Mion, Fernanda Paes Leme, Bruna Thedy, Karina Dohme e José Trassi interpretavam ‘Galerinha mais ou menos’ em Sandy&Júnior Foto: Instagram @MarcosMion

Parte do elenco de Sandy & Junior, série juvenil protagonizada pela dupla de irmãos e exibida pela rede Globo no início dos anos 2000, se encontrou para a gravação do Caldeirão, nesta terça, 22. Marcos Mion, apresentador do programa, também fez parte do seriado e a gravação se tornou uma grande reunião de amigos, com direito a #tbt em plena terça.

A atriz Fernanda Paes Leme aproveitou o reencontro para registrar um abraço com Marcos Mion e a comparou com uma foto onde os dois fazem a mesma pose, há mais de vinte anos. Na legenda, a atriz comparou a foto que havia sido feita nos estúdios Globo em Campinas com a atual. “Algumas décadas e cabelos brancos depois…”, escreveu.

A foto rendeu comentários cheios de nostalgia. Entre eles, o de Marcos Mion na foto da atriz. “Hahahha! Vinte anos depois!”, escreveu o apresentador, que foi elogiado por Didi Wagner apresentadora do Lugar Incomum, no Multishow. “Vocês estão mais lindos agora!”, disse Didi.

Além de Fernanda Paes Leme, que interpretou Patty em Sandy & Junior, o set do Caldeirão contou com a presença de toda a Galerinha mais ou menos, grupo de antagonistas da série. Bruna Thedy, Karina Dohme e José Trassi aproveitaram o reencontro para cantar Eu acho que Pirei, tema de abertura da série e ainda invadiram o camarim de Marcos Mion.

"Óbvio que a gente ia invadir o camarim dessa estrela que conhecemos quando ele não tinha nem um armarinho no camarim da gravação de Sandy & Júnior para guardar a mochila na escola”, publicou Fernanda Paes Leme em seu instagram.

No final da gravação, Marcos Mion compartilhou que o grupo teria que ser expulso do estúdio em um storie bem humorado. “Hoje teve o meu time do seriado Sandy & Junior aqui no estúdio. Eu tô tão feliz”, comentou o apresentador.