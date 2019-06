Fernanda Lima recebe prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte com ‘Amor e Sexo’

A apresentadora Fernanda Lima. Foto: Paulo Belote/TV Globo

Fernanda Lima recebeu, na noite desta segunda-feira, 17, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte com Amor e Sexo, da TV Globo. O programa foi considerado o melhor da TV brasileira de 2018, de acordo com os jurados do APCA.

“Nosso programa é feito por muitas mãos, olhares e vozes. Por isso, este é um prêmio de todos. Da equipe, dos convidados e de quem nos acompanha”, escreveu Fernanda Lima na legenda da foto em que aparece com o troféu, no Instagram.

“O Amor e Sexo é um programa de entretenimento e também político, porque não hesitamos em nos posicionar contra qualquer forma de preconceito. Acreditamos que, só assim, teremos um mundo socialmente justo”, concluiu.

A última temporada de Amor e Sexo foi ao ar em dezembro de 2018. “Foi a temporada mais importante da minha vida”, declarou a apresentadora na ocasião. A edição foi rodeada de críticas de telespectadores mais conservadores.