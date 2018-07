Fernanda Gentil estreia 'Convocadas', mesa redonda 100% feminina

Fernanda Gentil Foto:

A apresentadora Fernanda Gentil, do Esporte Espetacular, passará a participar também de outra iniciativa esportiva: o programa Convocadas, da Rádio Globo.

O diferencial desta vez fica por conta da composição da bancada, formada somente por mulheres que trabalham na cobertura do mundo do futebol: Mayra Siqueira, Vanessa Riche e Camila Carelli.

O programa, que irá ao ar às terças-feiras, às 22h, também contará com a presença de convidados especiais. Na estreia, Wendell Lira, autor do gol mais bonito do mundo escolhido pela FIFA em 2016, estará presente.

Você pode ouvir o programa através do site da rádio.