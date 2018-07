Fernanda Gentil e Flávio Canto são os novos apresentadores do 'Esporte Espetacular'

Foto: Reprodução/ Globo

A partir desta semana o 'Esporte Espetacular' será comandado por uma nova dupla de apresentadores: Fernanda Gentil e Flávio Canto. Na Globo há cinco anos, a apresentadora estava no Globo Esporte Rio de Janeiro e está animada para assumir o posto de pessoas que admira tanto: Glenda Kozlowski e Escobar.

"Só posso agradecer e desde já me preparar para continuar um trabalho tão bem feito pela Glenda por tanto tempo. Me sinto privilegiada e motivada por um enorme desafio que tenho pela frente", diz Fernanda. Para ela, a única diferença é o nome do programa em que trabalhará, porque a dedicação e a vontade são as mesmas.

Flávio foi apresentador do Corujão do Esporte e do Balada Olímpica e disse que Glenda e Escobar, que comandavam o Esporte Espetacular, são suas referencias máximas como apresentadores.

Glenda Kozlowski fará parte da equipe de reportagens e quadros especiais e também fará narrações de eventos ao vivo. Já Escobar ficará como apresentador do Globo Esporte carioca, no lugar de Fernanda.