Fernanda Gentil apresenta novo programa de competição aos domingos

Fernanda Gentil apresenta novo programa de domingo na Globo Foto: João Cotta / Globo

As tardes de domingo na Globo vão ganhar um novo programa, o Zig Zag Arena, sob o comando de Fernanda Gentil. Com partidas divertidas, a narração será de Everaldo Marques, com comentários de Marco Luque e Hortência. A atração estreia no dia 3 de outubro, logo após Temperatura Máxima.

A cada semana, duas equipes se enfrentam em uma competição animada de brincadeiras inéditas, inspiradas nos clássicos da infância, porém adaptadas aos tempos modernos e às novas tecnologias.

"O Zig Zag Arena é uma grande competição de brincadeiras da nossa infância adaptadas para os dias de hoje. Participa quem é feliz, ganha quem mais se divertir! Vou estar entre amigos com Hortência, Everaldo e Marco Luque, fazendo o que eu adoro, que é comunicar, e dentro de uma arena comandando uma competição: não poderia estar mais feliz e ansiosa! Tem rivalidade, diversão, prêmio em dinheiro, e muito mais... Só posso agradecer por mais essa oportunidade muito especial de entregar leveza em tempos tão delicados", celebra Fernanda.

O lúdico palco é inspirado em um enorme e colorido tabuleiro de pinball, inspirado nos fliperamas dos anos 80. Tem ainda um campo de camas elásticas, escorregadores e obstáculos.

As partidas acontecem em três fases: Pique-Pega, Megaball e Tudo ou Nada. As brincadeiras ganham narração profissional com Everaldo Marques, do SporTV. Ao lado dele, a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque comentam os melhores momentos e prometem divertir o público.

Os jogos serão acompanhados pelo olhar técnico de juízes profissionais, que orientam os times e fiscalizam as regras. Ao final do programa, a equipe que acumular mais pontos será a grande vencedora.

"A arena foi feita para relembrarmos as brincadeiras da nossa infância. Mas, dessa vez, com uma boa dose de tecnologia, luz, cor e fumaça. Só posso agradecer por essa oportunidade e convidar todo o público para brincar e torcer com a gente", finaliza Fernanda Gentil.

Zig Zag Arena é um formato inédito de programa, criado pelo gênero de reality show dos Estúdios Globo. A direção artística é de Raoni Carneiro, com direção de gênero de Boninho.

"Quem nunca brincou de pega-pega? Esse é o nosso programa. É uma megaprodução; um formato inédito e original, pensado para as famílias brasileiras, inspirado nas brincadeiras e jogos de infância presentes na nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, também inventamos o nosso próprio jogo, uma brincadeira nova, moderna e divertida, que desperta o desejo de competir e, principalmente, de se divertir", conta Raoni Carneiro, diretor artístico do programa.