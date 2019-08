Fernanda Abreu surpreende em ‘Dança dos Famosos’ mesmo se recuperando de chikungunya

A cantora Fernanda Abreu, de 57 anos, participa do quadro 'Dança dos Famosos', no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução/ Globo

Fernanda Abreu começou a apresentar os primeiros sinais de chikungunya no fim de março. Ao ir ao médico, foi surpreendida pelo diagnóstico. “Não sabia o que era. Achei que fosse virose ou gripe. Comecei a me sentir muito mal, totalmente prostrada e aí me levaram para o hospital. Fiz o teste e deu chikungunya”, afirmou.

A cantora ficou quatro dias internada e teve de cancelar os shows do mês de abril. A recuperação só veio em maio. “Estou à base de remédios para segurar a dor nas articulações, mas não podia perder essa oportunidade porque estou muito animada”, ressaltou ao dizer que não titubeou ao receber o convite para estar no quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão.

Aos quase 58 anos, pois o aniversário dela é em 8 de setembro, Fernanda Abreu surpreendeu os telespectadores neste domingo, 25, ao fazer movimentos que provam flexibilidade, com direito a espacate. No Twitter, internautas comentaram a elasticidade da cantora.

fernanda abreu 57 anos magia que eu quero — anasama (@anasama) August 25, 2019

A abertura de pernas da Fernanda Abreu ?? — Elis (@ElisF_Rocha) August 25, 2019

Fernanda Abreu me surpreendeu. Movimentos fortes, presença de palco.#DançaDosFamosos pic.twitter.com/FiFVUmShEb — Jonathan Fernandes (@OJonathanF) August 25, 2019

Fernanda Abreu garantiu que deu um tempo dos treinos na academia para se dedicar a recuperação. “Estou totalmente parada desde março, só fazendo fisioterapia porque ainda não posso fazer atividades de maior impacto. Caminho, porque o aeróbico eu não posso deixar de fazer por causa dos meus shows”, disse.

