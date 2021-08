Fenômeno Rayssa Leal: skatista de 13 anos é a heroína em nova animação do Disney+; veja o trailer

A jovem skatista Nina é protagonista em 'O Pergaminho Vermelho', nova animação do Disney+ Foto: Divulgação / Vitrine Filmes

Aos 13 anos, Rayssa Leal conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio com seu skate e virou fenômeno nacional. É o momento perfeito para a Disney+ lançar em seu catálogo o primeiro longa de animação brasileiro. O Pergaminho Vermelho conta as aventuras de Nina, uma skatista também de 13 anos que usa suas habilidades para vencer os desafios.

Inicialmente, O Pergaminho Vermelho iria para os cinemas em 2020, porém a pandemia de coronavírus adiou sua estreia. Com o sucesso do skate nas olimpíadas, o Disney+ adquiriu os direitos de exibição, o que pode dar visibilidade internacional para o longa brasileiro. O filme ainda traz referências do nosso folclore, como o saci e o curupira.

O projeto do longa existe há dez anos e foi desenvolvido pela Tortuga Studios, com direção e produção de Nelson Botter Jr. Um post no perfil do estúdio faz menção à conquista da Rayssa, a Fadinha do Skate, e outras meninas que fizeram parte da disputa olímpica.

Aventura adolescente

O longa conta a história de Nina (voz de Marina Sirabello), uma adolescente que briga com os pais - ela quer ir a uma festa e eles desejam que ela tenha mais responsabilidade. Frustrada, a garota foge de casa com seu skate e encontra um pergaminho que a leva ao mundo mágico de Tellurian, tomado pelas trevas.

Para derrotar as forças do mal de Lorde Dark (Nelson Machado), a jovem heroína conta com a ajuda de Idril (Any Gabrielly), do flautista Victor (Viny Takahashi), do pequeno Wupa (Marcello Palermo) e do Grande Ancião (Isaac Bardavid).

Veja o trailer de O Pergaminho Vermelho: