Felipe Simas desbanca Sophia Abrahão no 'Dança dos Famosos'

Felipe Simas e Carol Agnelo vencem a 'Dança dos Famosos'. Foto: Reprodução/Carol Caminha/Gshow

Felipe Simas foi eleito o vencedor do Dança dos Famosos, competição exibida no Domingão do Faustão. O ator competiu com Rainer Cadete e com Sophia Abrahão e conseguiu as melhores notas entre os três.

Os ritmos da noite foram tango e samba. Antes de apresentar a dança do primeiro ritmo, Simas fez uma homenagem: "Eu tenho um grande amigo argentino, ele se chama Mariano. Dedico esse tango a ele", disse.

A dupla do ator durante a competição foi a dançarina profissional Carol Agnelo. Nas redes sociais, muitos internautas comemoraram e outros ficaram surpresos com a vitória de Felipe, já que Sophia também teve ótimos resultados durante todo o concurso.

Eita, Felipe Simas tombou a "favorita" Sophia... Adorei! Não vou mentir, né. Mas que o tombo foi grande... ah, isso foi. #DancaDosFamosos — Tatiana Bezerra (@taticassinha) 12 de dezembro de 2016

Adorei que o Felipe Simas ganhou, adorei ainda mais o fato de todos pensavam que a Sophia iria ganhar mas o jogo virou não é mesmo? — Kendra Foster (@Sm1l3rr) 12 de dezembro de 2016

Eu com a vitória do rei Felipe simas pic.twitter.com/fKX5j5YSIG — Claudia (@SangSimasFRV) 12 de dezembro de 2016

Eu depois da virada do Felipe Simas na final #DançaDosFamosos pic.twitter.com/eZwGTP61ap — Vitor Martins (@ovimartins) 12 de dezembro de 2016