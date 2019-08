Felipe Neto critica o 'Meus Prêmios Nick' e fala em 'manipulação'

O youtuber Felipe Neto. Foto: Instagram/@felipeneto

O youtuber Felipe Neto manifestou sua insatisfação com os finalistas do Meus Prêmios Nick, que foram divulgados pela Nickelodeon na semana passada. O influenciador criticou a indicação do próprio canal no YouTube da Nickelodeon para uma das categorias e disse que os prêmios são manipulados.

"Já faz tempo que declarei que não irei mais em nenhuma premiação da Nickelodeon, em função dos prêmios serem manipulados e as indicações serem escolhidas da maneira mais debilóide do mundo. Mas esse ano se superaram. Eles se autoindicaram ao prêmio de melhor canal de YouTube", disse Neto em suas redes sociais.

Nesta edição do prêmio, Felipe Neto concorre na mesma categoria, a de Canal de YouTube Favorito, mas com o perfil que divide com o irmão Luccas Neto, o Canal IN, de Irmãos Neto.

"Caso eu ainda venha a ganhar algum prêmio da Nick, receberei feliz porque sei do esforço absurdo que o fandom tem para as votações. Porém, nunca mais irei ao evento. É muita, mas muita, mas muita escrotice nos bastidores. É a coisa mais manipulada do mundo", acrescentou o youtuber.

Já faz tempo q declarei q não irei mais em nenhuma premiação da Nickelodeon, em função dos prêmios serem manipulados e as indicações serem escolhidas da maneira mais debilóide do mundo. Mas esse ano se superaram. Eles se AUTOINDICARAM ao prêmio de melhor canal de Youtube! LOL! pic.twitter.com/dqxaxk2Nkl — Felipe Neto (@felipeneto) August 7, 2019

Eles não indicaram o Luccas, Whinderson, Kond, Cocielo, Authentic, Enaldinho, Camila Loures. Mas indicaram o próprio canal, que tem números incríveis como vcs podem ver abaixo nos últimos vídeos enviados. Ae @NickelodeonBR vcs são cha-co-ta. pic.twitter.com/wNBlFCbLQu — Felipe Neto (@felipeneto) August 7, 2019

O E+ entrou em contato com a Nickelodeon para pedir um posicionamento sobre as críticas. Em nota, a empresa afirmou que possui um comitê que indica os concorrentes às categorias e que somente a audiência tem poder de decisão sobre os votos. Confira a íntegra da resposta abaixo:

A Nickelodeon possui um comitê interno formado por curadores de conteúdo televisivo, digital e artístico, que indica os concorrentes às categorias do Meus Prêmios Nick. Uma pré-seleção é realizada com os indicados que mais se adequam ao target da marca e das tendências do universo infanto-juvenil. A Nickelodeon Brasil preza pela transparência de seus atos e pela qualidade de entretenimento. Ao longo desses 20 anos de Meus Prêmios Nick, a marca reconhece de forma integral e ampla todos os indicados, sejam eles, concorrentes ou a própria marca. Ninguém mais do que a audiência - nem mesmo adultos ou a indústria - tem poder de decisão sobre os votos. Por isso, qualquer resultado é absolutamente genuíno e real.