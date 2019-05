Felipe Castanhari, do Canal Nostalgia, anuncia série na Netflix Foto: YouTube / @Canal Nostalgia

O youtuber Felipe Castanhari, do Canal Nostalgia, anunciou nesta quarta-feira, 15, que lançará sua própria série na Netflix "falando dos mistérios da história e da ciência".

Segundo Castanhari, o conteúdo, no qual está trabalhando desde dezembro de 2018, deve ser disponibilizado na plataforma ainda em 2019, sem data de lançamento definida. Ao todo, serão oito episódios.

"É com muita alegria que venho informar o motivo do meu sumiço do YouTube: estou produzindo minha própria série original na Netflix. Obrigado por estarem ao meu lado, devo isso a todos vocês", escreveu em seu Twitter.

O perfil oficial e verificado da plataforma de streaming comentou a postagem: "Chega aí, Castanhari, o prazer é todo meu. Nos vemos em breve!"

"Estou tendo o privilégio de criar, escrever, apresentar e dirigir a minha própria série na Netflix. [...] Já gravamos em vilarejos, cemitérios, castelos na Inglaterra, aceleradores de particula e um relógio atômico", comemorou o youtuber em um vídeo anunciando a novidade.

Felipe Castanhari ainda tranquilizou os fãs de seu trabalho no Canal Nostalgia, no YouTube: "O canal [Nostalgia] não vai acabar. Não cometeria esse erro. [...] Agora que produzimos a maior parte da série, o canal vai poder voltar com toda força que tinha, com vídeos mensais, pelo menos."

