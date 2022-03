Felipe Araújo estreia programa especial na Band com futebol, sertanejo e pagode

Cantor sertanejo Felipe Araújo estreia programa especial na Band. Foto: Band

O cantor Felipe Araújo estreia o programa inédito Casa do Felipe Araújo, que vai ao ar na Band em dois episódios: nesta sexta-feira, 4, e na próxima, 11, a partir das 23h45.

O artista vai mostrar o seu dia a dia enquanto recebe amigos da música, do esporte, da TV e da internet. Os visitantes participam de um campeonato de videogame e, logo depois, soltam a voz em um karaokê com sucessos do sertanejo.

A inspiração para o programa é o álbum Clube do Araújo, lançado no final do ano passado, em que o cantor e seus convidados apresentam 15 músicas em versão de "pagonejo" (mistura de pagode com sertanejo).

No programa, também terá um pocket show com Mumuzinho, Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, e Dodô, do Pixote.