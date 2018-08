Felipe Andreoli e Maurício Meirelles estreiam programa 'Zona Mista' no SporTV

Felipe Andreoli e Maurício Meirelles irão apresentar o 'Zona Mista', novo programa do SporTV para a Copa do Mundo que vai juntar entretenimento com esporte Foto: Marco Antonio Teixeira/Globo

A Copa do Mundo é um período de análises técnicas sérias, comentários embasados em estatísticas e muito conhecimento sobre atletas e países participantes, certo? Sim, mas o humor e irreverência também têm espaço nesse cenário e é isso o que os apresentadores Felipe Andreoli e Mauricio Meirelles vão mostrar no Zona Mista, programa que estreia dia 14, às 22h30 no canal pago SporTV.

Inspirado em programas norte-americanos que misturam jornalismo com humor, como o The Daily Show e Last Week Tonight with John Oliver, o Zona Mista é a primeira tentativa da Globo de fazer um programa que junte três áreas diferentes do seu grupo: jornalismo, esporte e entretenimento.

"A atração vai reunir profissionais de diversas áreas do grupo como entretenimento, esporte e jornalismo. A ideia é envolver percepções diferentes para criar um produto inovador e estabelecer uma conexão com o público durante todo o Mundial, desde o pré-jogo até o pós, fechando o dia com leveza", explica Gustavo Poli, diretor de programação e conteúdo digital do SporTV.

Quando a diretoria da Globo chamou Andreoli, que apresenta o programa dominical Esporte Espetacular, para avisá-lo que ele não iria acompanhar os outros profissionais da emissora para a Rússia na cobertura da Copa do Mundo, ele admite que em um primeiro momento ficou chateado.

"Quando começaram a anunciar as equipes para a Copa e confirmar quem iria para a Rússia, a diretoria de esportes me chamou e me avisou que eu ia ficar no Brasil. Eu fiquei 'como assim?' e aí eles me explicaram que queriam montar o primeiro programa no SporTV que permitiria esse casamento entre entretenimento e esporte", disse Andreoli em entrevista para o E+, salientando que a emissora deu controle total a ele para escolher com quem faria o programa.

Foi aí que entrou o humorista Maurício Meirelles. Os dois já haviam trabalhado juntos no programa CQC, da Band, entre 2011 e 2014, e foi uma escolha natural para o Zona Mista, segundo Andreoli. "Ele é um cara muito criativo, eu já sabia dessa característica dele, sabia que poderia contar com o Maurício no vídeo, para falar sobre esporte, mas também para colaborar na redação final do programa comigo, explica.

"Está sendo incrível pois estamos criando um programa muito diferente do que já teve no SporTV. Estamos trabalhando bastante para criar quadros diferentes e com linguagens divertidas, afinal esporte também é zoeira", diz Maurício, explicando que é ótimo fazer sua estreia na Globo, ainda mais para voltar a trabalhar com Felipe.

Exibido diariamente durante o Mundial, o programa vai receber um convidado por dia para falar sobre os jogos, mas sem deixar a diversão de lado. "Vamos contar com todo o elenco do Grupo Globo, jogadores, ex-atletas e vamos fazer ligação entre assuntos que aparentemente não têm conexão com o futebol. O Zona Mista vai buscar referências em várias áreas para falar sobre a Copa com humor", afirma Andreoli. Já para Maurício, o programa vai levar o esporte de uma maneira mais cômica para os assinantes. "É um programa que reúne entretenimento pra quem gosta de esporte e esporte pra quem gosta de entretenimento", explica.

Entre uma conversa e outra, a dupla de apresentadores ainda vai incluir o convidado do dia em quadros durante a participação. Haverá, por exemplo, o Instanálise, quando Maurício vai analisar foto a foto o perfil dos adversários do Brasil. O convidado também será desafiado a fazer mímicas para representar frases ditas por Andreoli e ainda a entrar no clima do The Vodka Brasil, quadro em que o trio assiste a um vídeo de torcedores cantando hinos e decidem se viram a cadeira ou não, de acordo com a performance de cada um. Direto dos estúdios da Globo, o Zona Mista ainda exibirá uma versão da novela Deus Salve o Rei: Deus Salve o Ney, que contará com participação do elenco da novela das sete, incluindo Bruna Marquezine, namorada de Neymar.

Jornalismo "engraçadinho". Felipe afirmou que está preparado para as críticas que virão por fazer um programa que tem como base o chamado jornalismo "engraçadinho" que Tiago Leifert popularizou no comando do Globo Esporte entre 2009 e 2015. Ele diz que nunca conseguiu encarar o futebol como um assunto sério, mesmo quando era só espectador.

"Na minha visão, esporte é diversão e entretenimento. Tratar o futebol, principalmente, como se fosse política ou economia, pra mim nunca fez sentido como telespectador ou profissional", explicando que o Zona Mista é só um entre vários programas no SporTV, que tem na sua programação inúmeras atrações que contam com análise séria de notícias e jogos.

"O esporte é sério de verdade pra quem tá jogando, defendendo um time e ganhando seu salário lá em campo. Para nós, que tratamos sobre o assunto aqui de fora, tem que tratar com leveza. Ainda mais a Copa do Mundo, que é um ambiente propício para a gente brincar e ousar porque não estamos tratando com assuntos delicados como paixão, que existe na cobertura dos clubes", finaliza Andreoli.

*Estagiário sob a supervisão de Charlise Morais