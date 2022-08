'Fazendo Meu Filme' tem teaser divulgado nesta quinta

'Fazendo Meu Filme'. Foto: Galeria Distribuidora

A comédia romântica Fazendo Meu Filme, baseada no best-seller de Paula Pimenta e estrelada por Bela Fernandes, acaba de ganhar o seu teaser. Dirigido por Pedro Antônio (220 Volts, Tô Ryca 1 e 2 e Os Salafrários), a produção era uma das mais aguardados do ano.

No vídeo divulgado nesta quinta-feira, 18, é possível conferir as primeiras imagens dos icônicos personagens Fani (Bela Fernandes), Leo (Xande Valois), Vanessa (Giovanna Chaves), Gabi (Alanys Santos), Natália (Júlia Svacinna), Rodrigo (Pedro David) e Priscila (Kiria Malheiros), que habitam o imaginário dos brasileiros desde 2009, lançamento do primeiro livro da franquia de sucesso da escritora mineira.

Fazendo Meu Filme conta a história de Fani, uma adolescente que adora as amigas, estuda para passar nas provas da escola, vive apaixonada e é louca por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe (Samara Felippo) insiste que ela participe de uma seleção para fazer intercâmbio no exterior. E quando Fani passa em primeiro lugar, tem de lidar com seus sentimentos e conflitos internos ao se descobrir apaixonada por alguém inesperado.

Com roteiro de Pedro Antônio, Paula Pimenta e Bruna Horta, o longa tem produção e supervisão artística de Rodrigo Montenegro e Mara Lobão, produção de Gabriel Gurman, Ricardo Costianovsky e Tomás Darcyl e produção executiva de Deborah Nikaido e Vanessa Jardim. A obra é uma produção da Panorâmica, em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. A distribuição é da Galeria Distribuidora.