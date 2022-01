Faustão testa positivo para covid e gravações na Band são suspensas

A Band informou nesta quarta-feira (19) que o apresentador Fausto Silva testou positivo para covid-19 ao fazer um exame PCR de rotina, determinado pelo corpo médico da emissora.

Segundo um comunicado emitido pela Band, o apresentador está "assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena".

Faustão estreou na Band na segunda-feira e ficou em segundo lugar no Ibope Foto: Rodrigo Moraes/Band

A emissora suspendeu as gravações do programa Faustão na Band, mas como há edições já gravadas até a próxima quarta-feira (26), a exibição não será afetada. O apresentador, segundo a Band, deve retomar as gravações já no início da semana que vem.

Depois de 33 anos na Rede Globo, o programa de Faustão estreou na nova emissora na última segunda-feira (17) com média de 8,9 pontos no Ibope e ficou em segundo lugar, atrás apenas da Rede Globo.

No programa de estreia, o apresentador recebeu Zeca Pagodinho e os cantores Thiaguinho e Seu Jorge.

Faustão na Band vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30.