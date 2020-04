Faustão reprisa concurso para bailarina do É o Tchan com Viviane Araújo e internautas reagem; veja

Fausto Silva reprisa concurso para 'a nova morena do Tchan', de 1997, disputado entre Viviane Araújo e Scheila Carvalho. Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@araujovivianne

Nos idos dos anos 1990, o grupo É o Tchan era um fenômeno do axé. E, aproveitando o sucesso, fazia uma espécie de ‘rodízio’ entre as bailarinas que o acompanhava. Neste domingo, 19, Fausto Silva decidiu reprisar uma das disputas mais acirradas da história da banda: Viviane Araújo contra Scheila Carvalho. Uma das duas seria ‘a nova morena do Tchan’.

O grupo É o Tchan se chamava Gera Samba antes de 1994 e tinha como bailarinas titulares Carla Perez e Débora Brasil.

Desde meados de março, o Domingão do Faustão não tem mais platéia por causa do novo coronavírus. O programa está sendo marcado por reprises de quadros e apresentação de artistas nacionais e internacionais.

Em 1997, Scheila Carvalho venceu a disputa na ocasião. Viviane Araújo fez participações em novelas da TV Globo, na Escolhinha do Professor Raimundo e ganhou notoriedade atuando como rainha de bateria em diversas escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro durante o carnaval.

Neste domingo, 19, Faustão também decidiu exibir o concurso ‘da nova loira do Tchan’, feito em 1998, cuja vencedora foi Sheila Mello. Além desses momentos, o Domingão do Faustão exibiu as principais coreografias do grupo.

Assista aos vídeos:

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com as reprises durante a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus.

“O mundo acabando e eu aqui dançando É o Tchan com o Faustão. Ah, o auge da quarentena Brasil”, escreveu um seguidor no Twitter. “Faustão mais uma vez nos levando a uma época em que o brasileiro era genuinamente feliz”, disse outro. Confira.

Como assim a viviane araujo foi tombada pela sheila carvalho no concurso da nova morena do É o Tchan ? Passado...kkk#faustao pic.twitter.com/e2wK5Ur3Dd — O Soberbo das lives☯️ (@joacyotabol) April 19, 2020

O mundo acabando e eu aqui dançando É O TCHAN COM O #Faustão AAAAAHHHH O AUGE DA QUARENTENA BR pic.twitter.com/am820NWXFO — Jorge Drew Fernando (@JorgeDreWeVoce) April 19, 2020

Faustão mais uma vez nos levando a uma época em que o brasileiro era genuinamente feliz É O TCHAN DO BRASIL!!! pic.twitter.com/BweXWxjeJN — Leles (@lelesrodrigao) April 19, 2020

Alguém explica como a turma que cresceu assistindo isso, virou conservadora É o tchan no Faustão pic.twitter.com/LX5CCeJqC2 — Roberth Magalhães (@r4mglhs) April 19, 2020