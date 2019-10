Faustão presta homenagem a Maurício Sherman, diretor que ajudou a construir o programa

Fausto Silva presta homenagem ao diretor Maurício Sherman, que morreu aos 88 anos de idade. Foto: Reprodução/TV Globo

Neste domingo, 20, Fausto Silva fez uma retrospectiva da vida e obra de Maurício Sherman. O diretor ajudou a construir o Domingão do Faustão.

Sherman morreu na manhã de quinta-feira, 17, aos 88 anos. De acordo com a família, o diretor teve complicações decorrentes de doença renal crônica..

Ele foi um dos criadores do programa Fantástico e dirigiu diversos humorísticos como Os Trapalhões, Zorra Total e os de Chico Anysio. Também teve trabalhos importantes no teatro, com peças como A Pequena Notável (1972) e Evita (1983).

Neste domingo, Faustão prestou uma homenagem ao diretor. “Ele trabalhou neste programa e é uma das personalidades mais marcantes da televisão. Poucas pessoas tiveram tantos talentos em tão diferentes atividades como Maurício Sherman”, declarou.

O apresentador também ressaltou que Sherman era um grande amigo. “Eu tive a honra de trabalhar com esse cara e conviver em muitos jantares, almoços e pizzas. Com certeza, a galera do céu vai ter um reforço para grandes histórias e musicais. Essa galera vai ficar muito feliz. O eterno agradecimento e reconhecimento de todos nós”, disse.