Faustão lamenta morte de Russo: 'Trabalhou com muita competência e dignidade'

Faustão lamenta morte de Russo. Foto: Reprodução/TV Globo

No Domingão do Faustão do último domingo, 29, Fausto Silva falou sobre a morte de Russo, ex-contrarregra da TV Globo.

"Nós temos que registrar, infelizmente, a morte do operador de microfones Antônio Pedro da Silva, o Russo. Ele trabalhou 46 anos na Globo com muita competência e dignidade. Catarinense, criado no Rio de Janeiro, e que trabalhou nos programas do Chacrinha, no Domingão, no programa da Xuxa, e que morreu aos 85 anos, deixando o trabalho com muita dignidade", disse Fausto.

Russo morreu no último sábado, 28, por conta de complicações decorrentes de uma infecção pulmonar. Por causa do Alzheimer, ele também não estava lúcido.