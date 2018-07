Faustão fala sobre Lava Jato e deixa Bruno e Marrone sem graça 

Faustão questionou a dupla sobre quem havia escrito a música 'Enquanto Eu Brinco, Cê Chora' Foto: Globo/Carol Caminha

No último domingo, 28, Bruno e Marrone participaram do quadro Ding Dong, no Domingão do Faustão. Enquanto conversava com a dupla, o apresentador leu o nome de uma canção deles, chamada Enquanto Eu Brinco, Cê Chora, e disse: "isso é coisa da Lava Jato, os caras brindando e o Brasil chorando. Que música é essa?"

Bruno, visivelmente constrangido, respondeu. "Eu vou deixar você falar isso aí, eu vou ficar quieto". Em seguida, Faustão perguntou quem compôs a música e o cantor disse que não sabia e que o apresentador deveria olhar no encarte do DVD. Marrone justificou que muitos compositores trabalharam nas músicas da dupla.

A dupla sertaneja tocou no casamento de Ticiana Villas Boas e Joesley Batista, envolvido nos escândalos da Operação Lava Jato