Faustão é criticado por comentário sobre peso de Mariana Xavier no 'Dança dos Famosos'

Mariana Xavier está na 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Na edição do Domingão do Faustão do último domingo, 24, mais uma vez Fausto Silva foi criticado por seus comentários em relação a aparência dos convidados. Ao anunciar a primeira candidata do Dança dos Famosos, Mariana Xavier, o apresentador perguntou se ela estava feliz de ser a primeira a dançar.

"Sim, porque posso assistir a apresentação dos outros", disse a atriz. Fausto então respondeu: "É, igual ao gordinho do bufê que só quer pegar a comida, sentar e ficar comendo". Mariana não respondeu.

A 'piada' gerou críticas nas redes sociais e muitos internautas acusaram o apresentador de gordofobia. Essa não é a primeira vez que isso ocorre. Em dezembro do ano passado, Faustão também comentou o peso de Marília Mendonça. "Você é corajosa. Eu não passei nesse negócio, tinha medo de afundar isso aí", disse ele em relação a uma pequena passarela que havia no palco do programa.

Gente o Faustão tão sem noção,de cara manda uma piada de gordo pra cima da Mariana Xavier#DancaDosFamosos pic.twitter.com/yxf6muc9qR — Taty (@BoyerContreras) 24 de setembro de 2017

Faustão sendo um babaca e a @marixareal dando aula de educação, inteligência e gentileza até com quem não merece! — Larissa Souza (@SsouzaAm) 25 de setembro de 2017

Faustão escroto.Ao invés de focar no talento da Mariana Xavier, toda hr fala da estética dela, como se ele fosse magro#dancadosfamosos2017 — Marcia Santos (@Emerentine) 24 de setembro de 2017