Faustão anuncia concurso para revelar nova atriz de série da HBO Max

Candidatas vão se enfrentar em diferentes dinâmicas de atuação no programa do Faustão Foto: Rodrigo Moraes/ Band

A HBO Max anunciou nesta sexta-feira, 4, o concurso Uma Nova Estrela Para o Brasil. No programa Faustão na Band, será relevado uma atriz para o elenco da série Segundas Intenções, que será lançada no streaming.

Camila Pitanga é a primeira atriz confirmada na telessérie original da plataforma. A artista vai interpretar a vilã Lola. Segundo comunicado, a abertura da candidatura para o concurso será aberta em breve.

Serão pré-selecionadas 12 concorrentes para participarem da competição. As candidatas de todo o Brasil terão que enviar um vídeo, com duração entre 1:30 a 2:00 minutos, apresentando um texto de escolha livre e que será previamente avaliado pela equipe da HBO Max.

Ao longo de cinco semanas, elas irão se enfrentar em diferentes dinâmicas de atuação. As eliminatórias contarão com a presença de atores que integram o elenco da telessérie e que também contracenarão com as participantes. Um júri artístico e técnico e o voto do auditório definem a grande vencedora.

Segundas Intenções

Segundas Intenções é uma história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia era criança quando viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia, Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos.

Sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão, que também está sofrendo porque a filha Rebeca, uma candidata a modelo, foi parar no hospital após uma cirurgia plástica malsucedida.

Sofia e sua nova família se unem na dor e na indignação contra os culpados pelas suas tragédias: Lola e Benjamin Argento, um playboy cirurgião plástico, herdeiro de um império da beleza. Lola e Benjamin se casam, em uma união de forças e interesses.

Anos depois, já adulta, Sofia traça seu plano de vingança. Com ajuda da família Paixão, Sofia quer destruir Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal. Em sua obsessão, Sofia reencontra um amor de infância, questiona os próprios passos e descobre que fazer justiça custa um preço muito alto.