Fátima Bernardes reencontra ex-colega de escola em seu programa

Fátima se encontrou com a ex-colega de escola Daisy, dos tempos de colégio. Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / Globo

Dois dias após encontrar uma ex-aluna de balé em seu programa, a apresentadora Fátima Bernardes encontrou uma ex-colega de escola nesta quarta-feira, 1º.

Em uma parte do programa dedicada a mostrar fotos do passado dos convidados, entre os quais o cantor Evandro Mesquita e a atriz Mariana Ximenes, foi a vez de imagens antigas de Fátima nos tempos de colégio, no fim dos anos 1970, aparecerem no telão. "Vocês estão sempre aprontando comigo, estão revirando meu passado. Outro dia veio uma ex-aluna", disse a apresentadora.

Fátima ficou feliz com o reencontro e lembrou daquela época. "Eu era péssima no esporte, mas na hora da dança eu me vingava". Daisy, hoje fisioterapeuta, contou um pouco do comportamento da apresentadora nos tempos da juventude, dizendo que Fátima era muito tímida. "A única coisa que ela falava é que iria ser repórter".

Daisy levou até uma camiseta do colégio com a assinatura da apresentadora. "Que você tenha muita sorte no vestibular para que no futuro eu possa entrevistar a mais nova psicóloga do ano", escreveu a jornalista naquela época. "Psicóloga eu não sou, mas a premonição deu certo", respondeu Daisy, alegre.