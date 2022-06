Fátima Bernardes explica o que a motivou para deixar o 'Encontro': 'Queria algo diferente'

Fátima Bernardes foi entrevistada por Ana Maria Braga durante o 'Encontro' desta terça, 28. Apresentadora revelou o que a motivou a sair do matinal para apresentar o 'The Voice Brasil'. Foto: TV Globo

Nesta terça-feira, 28, Ana Maria Braga participou do Encontro com Fátima Bernardes remotamente e as duas apresentadoras da Rede Globo tomaram café da manhã "juntas" - com direito a mesas iguais.

A apresentadora do Mais Você entrevistou Fátima Bernardes e aproveitou para relembrar momentos da vida pessoal da jornalista e falar sobre o que a motivou a deixar o Encontro para comandar o The Voice Brasil.

Ana Maria Braga perguntou se Túlio Gadêlha teria sido um incentivo para ela sair do Encontro, que é um programa diário.

"Foram várias coisas. Para namorar à distância tem que ter muita maturidade. A gente tem que ter confiança, ficar bem, feliz, senão vive infernizando a vida do outro. Temos muita tranquilidade quando estamos longe para viver os caminhos necessários e aproveitar cada minuto quando estamos juntos", explicou Fátima Bernardes.

Ela ainda brincou que sonhava em descobrir um amor, mas que "esqueceu de dizer que tinha que ser mais perto". "Adoro Recife, mas é uma distância e a gente quer poder estar mais junto, mas essa não foi a única motivação não", revelou.

Fátima Bernardes ainda contou que estava vivendo no automático e resolveu repensar a necessidade de ter mais tempo livre, por exemplo, para seus filhos que estão morando fora do País: "Além dessa companhia, parceria com ele, desse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, meus filhos, que dois estão indo viver na França".

"Achei que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tive medo de chegar um momento de dizer: 'Quando é que vou destinar um tempo para mim?'. Meu filho está há dois anos lá [na França] e só fui uma vez. Não tive tempo, agora está indo a Laura, dá uma certa agonia de estar responsavelmente presa no dia a dia", contou.

"Trabalho desde os 16 anos com dança, emendei no jornalismo, anos muito intensos. Dez anos de programa e 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa necessária e apaixonante que conciliei com minha vida. Agora queria algo diferente", refletiu Fátima Bernardes.

A apresentadora do Encontro falou sobre o câncer que teve no final de 2020 e isso a fez refletir sobre muita coisa: "Quando você tem dor de garganta, tem que explicar para um Brasil inteiro. As duas cirurgias em 10 meses, do ombro e do câncer, fizeram uma bagunça aqui para eu me organizar agora".

Ana Maria Braga aproveitou a conversa com a amiga para falar que um dia chegará o seu momento da mudança também: "Que eu consiga ter a coragem que você está tendo. Sinto muita falta de tudo que está falando, mas não posso ter arrependimentos".