Fátima Bernardes em despedida do 'Encontro': 'Me joguei e fui com o coração'

Fátima Bernardes se emocionou durante a despedida do 'Encontro' nesta sexta-feira, 1º. Foto: TV Globo

A apresentadora Fátima Bernardes se despediu hoje do Encontro, programa matinal em que esteve à frente por 10 anos. Fátima passará a apresentar o reality musical The Voice Brasil, que ainda não tem data de estreia definida.

Patricia Poeta e Manoel Soares assumem o lugar dela a partir da próxima segunda-feira, 4. O Encontro irá ao ar antes do Mais Você, que continua com a apresentação de Ana Maria Braga.

Emocionada, Fátima foi aplaudida pela equipe e pela plateia no início do programa nesta sexta-feira, 1º. "Não é um momento triste, é um momento feliz", comentou a apresentadora.

Ela recebeu o cantor Ferrugem e os atores Tony Ramos e Alexandra Richter. Ferrugem agradeceu o espaço dado por Fátima em um dos programas: "Foi a primeira vez que apareci na TV Globo".

Com Tony Ramos, Fátima revelou que o artista participou de 14 programas. "Você tem, mais do que tudo, carisma e determinação", homenageou o ator.

Alexandra relembrou a participação de Fátima na novela As Empreguetes e no filme Minha Mãe É Uma Peça. "Não tem como não elogiar você", afirmou a artista à apresentadora.

OBRIGADO, FÁTIMA! Hoje é o último dia da apresentadora no programa. Vem comigo assistir esse #Encontro cheio de emoção pic.twitter.com/F0Ue0G9Azf — TV Globo (@tvglobo) July 1, 2022

A equipe escreveu um texto sobre os momentos dela à frente do programa. Em um vídeo editado pelos colegas, Fátima apareceu tomando instrumentos, escalando, doando sangue e, até mesmo, cantando.

Com a surpresa, Fátima se emocionou novamente e brincou: "Ainda bem que eu coloquei um rímel à prova d'água".

"Quando a gente vê tudo isso, é nítida uma pessoa que não deixou a criança interna morrer", comentou Alexandra sobre os registros.

"Todas as vezes em que eu me joguei e eu fui, eu fui com o coração", completou a apresentadora.

E o sofá do #Encontro tá um luxo nessa despedida! pic.twitter.com/KrfGuaui43 — TV Globo (@tvglobo) July 1, 2022

Michelle Loreto, à frente do Bem-Estar, também se emocionou ao falar com a jornalista. "Foram três anos incríveis", disse.

Os próximos apresentadores também foram convidados especiais do programa e presentearam Fátima com um buquê de flores. "Você pode mudar de programa, mas o que fica é o carinho das pessoas", comentou Patricia.

Manoel não deixou de homenagear a antiga apresentadora: "A gente entende a responsabilidade que é herdar esse público maravilhoso e tudo o que você ajuda a construir nesse País".

Ao final, Fátima leu um texto que escreveu de despedida. "Desejo que o Encontro continue sendo esse espaço para convivência entre diferentes, para reflexões e para mudanças. Deixo aqui o meu até breve", finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais