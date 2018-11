Fátima Bernardes é apresentada para familiares de Túlio Gadêlha em Paris

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha. Foto: Instagram/@fatimabernardes

Túlio Gadêlha, eleito deputado federal por Pernambuco, decidiu levar a namorada para Paris, na França, para apresentá-la a madrinha, tios e primos. Fátima Bernardes está em férias da TV Globo por 16 dias e está curtindo o descanso na Europa.

Neste domingo, 11, o casal aproveitou o dia para encontrar parentes e amigos. “Chegamos em Paris. Já apresentei minha namorada para minha madrinha, tios e primos. Amanhã conheceremos o Capibaribe parisiense. Se a água não tiver gelada dou um mergulho”, escreveu Túlio no Instagram, fazendo uma brincadeira com o Rio Sena e o rio que banha Recife.

Fátima Bernardes também começou a publicar as primeiras fotos da viagem nas redes sociais. No perfil oficial dela no Instagram, a jornalista comemorou o descanso com o namorado.

“Mesmo com chuva, sempre há muito o que fazer. Principalmente se é a primeira vez juntos em Paris”, disse Fátima na legenda da foto.