Fátima Bernardes dança 'Ragatanga' ao lado do Rouge no 'Encontro'

Na edição do dia 18 de janeiro de 2018, Givanildo, um homem que estava na plateia, resolveu opinar sobre o tema 'mulheres x homens no volante'. O homem falou que, por "razões científicas" – não explicou quais – pessoas do sexo masculino dirigem melhor que as do sexo feminino. Ana Furtado, que apresentou o programa neste dia, se mostrou chocada com a frase e disse que não sabia "qual era esse embasamento científico" do convidado. O apresentador Lair Rennó também ficou surpreso com a opinião e disse que os dados se tratavam de um 'Data Givanildo', e explicou que esse senso comum existe porque homens são, desde crianças, incentivados a gostarem mais de carros.

Foto: Reprodução de cena do 'Encontro'/TV Globo