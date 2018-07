Fátima Bernardes dança axé e quase tropeça ao vivo 

. Foto: Reprodução / Globo

Fátima Bernardes recebeu a cantora Claudia Leitte no Encontro desta terça-feira, 7, e chamou atenção por quase se acidentar ao arriscar os passos da coreografia da música Taquitá.

Apesar do deslize, a apresentadora teve sua performance aprovada por Claudia. "As definições de arrasando, causando, pulando, dançando e provocando se atualizaram com Fátima Bernardes", brincou a cantora.

Confira o momento abaixo: