Fátima Bernardes comemora 10 anos de 'Encontro': 'Vai ficar marcado'

Fátima Bernardes comemora 10 anos de 'Encontro' e se despede no fim de junho. Foto: Globo/João Cotta

Nesta sexta-feira, 24, Fátima Bernardes completou 10 anos à frente do Encontro, da TV Globo. A apresentadora recebeu convidados especiais e participou de um projeto fotográfico para homenagear o programa, além de ter comemorado a data com um bolo ao final da exibição do matinal.

Até o momento, foram 2.566 programas comandados pela apresentadora, que encerra o seu ciclo no Encontro no fim do mês de junho e passa a apresentar o The Voice Brasil aos domingos. No lugar dela, entram Patrícia Poeta e Manoel Soares para comandar o matinal.

"Quando saí do Jornal Nacional para construir o Encontro, acreditei na nossa parceria para seguir em frente e, no final desse mês, farei o mesmo novamente. Direi um 'até breve' sempre acreditando na conexão forte que criamos na nossa convivência", afirmou Fátima.

Para homenagear o programa, a apresentadora participou do projeto #feitotatuagem, do fotógrafo Sérgio Santoian em parceria com a maquiadora e artista plástica Louise Helène. Ela 'tatuou' palavras que simbolizam o Encontro, como amor, dança, conversas e humor.

"Viver essa experiência foi muito emocionante, porque, além de ser um projeto lindo da Louise e do Sergio, ter o corpo pintado com palavras que resumem um pouco o espírito do programa simboliza que o Encontro vai ficar pra sempre marcado em mim", disse Fátima.

O programa desta sexta ainda contou com convidados especiais como a atriz Lilia Cabral e a banda Jota Quest, que comemora 25 anos de carreira.

Confira o discurso de Fátima Bernardes em comemoração a uma década de Encontro: