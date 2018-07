Fátima Bernardes canta 'Evidências' ao lado de Chitãozinho e Xororó

Fátima Bernardes cantou 'Evidências' ao vivo durante o 'Encontro'. Foto: João Cotta/TV Globo

Nesta quinta-feira, 29, Fátima Bernardes virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais novamente, após cantar Evidências ao vivo durante o Encontro.

Chitãozinho e Xororó, convidados do programa, estavam cantando a música quando Fátima resolveu participar. Imediatamente, as pessoas comentaram a atitude de Fátima no Twitter.

Estamos num momento cultural muito importante do nosso país em q até a Fátima Bernardes canta evidências! pic.twitter.com/S0ZM9xjCJ0 — Tainara (@tainaraduarte) 29 de junho de 2017

Alguns disseram que a música era uma ~indireta~ para William Bonner. Outros apenas se sentiram representados, já que a música é um grande sucesso em festas e karaokês.