'Fate: A Saga Winx': Trailer da 2ª temporada mostra transformação das protagonistas em fadas

A segunda temporada de 'Fate: A Saga Winx' promete mostrar a transformação das protagonistas. Foto: Netflix

A segunda temporada de Fate: A Saga Winx ganhou um trailer nesta terça-feira, 23. A grande novidade é a transformação das protagonistas em fadas, tão aguardada pelos fãs.

Filmada na Irlanda, a série acompanha Bloom, Stella, Musa, Aisha e Terra em Alfea, uma escola de fadas em uma dimensão mágica.

Na primeira temporada, Bloom, interpretada por Abigail Cowen, descobre habilidades mágicas e é convencida por Stella, vivida por Hannah van der Westhuysen, a se mudar para o lugar.

Além das personagens já apresentadas, a produção também contará com Paulina Chávez no papel de Flora, a fada da natureza. No começo de junho, durante a Semana Geeked, a Netflix já havia disponibilizado um "spoiler" com a primeira cena da personagem.

À época do lançamento da primeira temporada, Fate recebeu diversas críticas por parte dos fãs do desenho que inspirou o live-action. A principal queixa foi a escalação de Elisha Applebaum para interpretar Musa que, originalmente, é uma personagem asiática.

Além disso, a ausência de Flora e Tecna e o contraste com os figurinos e a estética colorida dos desenhos também desagradou aos espectadores.

Fate foi feita com base na animação italiana Clube das Winx, de 1999. Inspirado no anime Sailor Moon, o desenho foi criado por Iginio Straffi e se tornou a primeira animação da Itália a ser vendida aos Estados Unidos.

A segunda parte de Fate: A Saga Winx chega no dia 16 de setembro ao catálogo da Netflix.

Assista ao trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais