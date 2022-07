Fãs reagem ao último episódio da 3ª temporada de 'The Boys'

Nas redes sociais, fãs de 'The Boys' reagem ao último episódio da 3ª temporada da série. Foto: Prime Video

O último episódio da terceira temporada de The Boys foi exibido nesta sexta-feira, 8, e surpreendeu a todos. Mesmo com a quarta temporada a caminho, a série vai deixar saudades até que o próximo ano seja lançado no catálogo do Prime Video.

Nas redes sociais, fãs do seriado reagiram ao último episódio da 3ª temporada de The Boys. No Twitter, a trama ganhou até uma tag para que o público pudesse interagir com o final da temporada.

"The Boys é muito bom, mas essa temporada está simplesmente sensacional", comentou um internauta. "Às vezes eu me pergunto o que deu na cabeça da ex do Leitinho de trocar ele por isso", escreveu outra fã de The Boys.

As vezes eu me pergunto oq deu na cabeça da ex do Leitinho de troca ele por isso #TheBoysFinale pic.twitter.com/I4iXqGC3W5 — Guigui ⚤︎ viúva de The Boys (@Trafalgar_Law45) July 8, 2022

"O pior cenário possivel aconteceu, o Homelander ta fora de controle, ainda tem o apoio das pessoas e agora tem família, o cara simplesmente não tem mais ponto fraco", comentou outra internauta.

O pior cenário possivel aconteceu, o homelander ta fora de controle, ainda tem o apoio das pessoas e agora tem família, o cara simplesmente não tem mais ponto fraco #TheBoysFinale pic.twitter.com/GO446ILnAq — Gustarrk (@Gust_arrkin) July 8, 2022

Todos os episódios da terceira temporada de The Boys já estão disponíveis no Prime Video, assim como a primeira e segunda temporada da série. A plataforma de streaming já oficializou a renovação da série para a 4ª temporada.