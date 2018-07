Fãs de 'Star Wars' criam especulações sobre Luke Skywalker em novo filme

Um display levantou suspeitas sobre o papel de Luke Skywalker em 'Star Wars: Os últimos Jedi' Foto: Cena do filme 'Star Wars: Os Últimos Jedi'/Lucasfilm/Divulgação

Na última terça-feira, 10, a rede de cinemas IMAX divulgou um display que será colocado em algumas de suas salas nos Estados Unidos quando Star Wars: Os Últimos Jedi estrear no país em 15 de dezembro. O que seria só a divulgação de um objeto promocional do novo filme da saga se tornou um verdadeiro embate nas redes sociais em torno do papel de Luke Skywalker.

O display, que você pode ver abaixo, traz Luke Skywalker duas vezes: de um lado com os personagens do bem e do outro uma versão sombria dele com os vilões do longa. Os fãs estão especulando que isso pode ser um sinal que Luke vai trafegar pelos dois lados da Força (a aura mística que envolve todos os seres em Star Wars e pode ser manipulada pelos Jedi ou pelos Sith), fortalecendo uma teoria antiga do Jedi Cinza.

Nesta teoria, os fãs especulam que Luke vai alcançar o real balanço da Força, um tema recorrente na saga, e vai manipular tanto o lado ‘bom’ dela quanto o seu lado ‘negro’. Com esse novo display, os fãs acreditam ter a primeira evidência física desta teoria. Em entrevistas, Rian Johnson, diretor do novo filme, nunca confirmou ou negou a teoria, o que aumentam as especulações dos fãs quanto a ela.

De qualquer forma, vamos saber a verdade quando Star Wars: Os Últimos Jedi estrear aqui no Brasil em 15 de dezembro.