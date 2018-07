Fãs de 'Sense8' lamentam cancelamento da série

Após duas temporadas, Sense8 chega ao fim Foto: Reprodução de cena da série 'Sense8' (2017) / Netflix

Uma notícia pegou de surpresa os fãs de Sense8 nesta quinta-feira, 1: a Netflix cancelou a série após duas temporadas.

A confirmação veio após um tuíte do ator Brian J. Smith, intérprete do personagem Will. “Desculpa pessoal. E obrigado pela sua paixão e apoio nos últimos dias. Foi motivador ver o quanto vocês amam a série”, escreveu.

Nas últimas semanas, os fãs fizeram campanhas para que a Sense8 fosse renovada. Mas a Netflix não ouviu os pedidos.

Não demorou para que a notícia fosse lamentada por muitos usuários nas redes sociais. Já está rolando até um abaixo-assinado de fãs para ao retorno da série.

Confira algumas reações:

SENSE8 FOI CANCELADA MEU DEUS NINGUÉM ME TOCA EU TO TRISTE D+++++ pic.twitter.com/UM6lOzTVhz — Nalu loves Yongguk (@Deantrbexol) 1 de junho de 2017

Sense8 foi cancelada e como eu to pic.twitter.com/cJMGxbMUZz — SENSE8 LUTO ETERNO (@Gabs_Dos_Oceano) 1 de junho de 2017

Quer dizer que Sense8 foi cancelada, mas os filmes do Adam Sandler continuam firmes e fortes? É isso mesmo dona @netflix? pic.twitter.com/h10BVccEez — Silas Fernandes (@silasfernnandes) 1 de junho de 2017

Sense8 foi cancelada e só tenho um recadinho pra Netflix pic.twitter.com/sXgz4yrDvo — Felipe (@felipebann) 1 de junho de 2017

EU DEPOIS DE SABER QUE SENSE8 FOI CANCELADA pic.twitter.com/HVX5QGozvW — Pri (@lovepr3pon) 1 de junho de 2017

COMASSIM SENSE8 FOI CANCELADA O WOLFGANG QUE SUMIU COMO VAI FICAR MEU CASAL WOLFGANG E KALA E O CASAMENTO DA AMANITA E DA NOMI pic.twitter.com/y79HE4iELj — Yas Moriartea (@htpsyas) 1 de junho de 2017

sense8 foi cancelada e eu tô só a Sandra pic.twitter.com/aFvp820plH — Gio (@gioteo_) 1 de junho de 2017

tanta serie ruim e eles vão logo cancelar a série q vem quebrando vários tabus, eu nao aceito q sense8 foi cancelada pic.twitter.com/QR995xOXPN — rip sense8 (@evanpeterizei) 1 de junho de 2017

agora que sense8 foi cancelada cada vez que tocar 4 non blondes - what's up eu vou ficar assim pic.twitter.com/n8j3QuIDR2 — camomila (@kidsanimo) 1 de junho de 2017