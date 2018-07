Fãs de 'Got' acreditam que vídeos mostram trajes da próxima temporada

Daenerys Targaryen com novo traje Foto: youtube.com/watch?v=RO-zb6TqXZg

"The Winter is here" (O inverno está aqui) já avisava o trailer da sétima temporada de 'Game of Thrones' (Got), mas agora os fãs da série acreditam que já sabem como os personagens estarão vestidos para enfrentar as baixas temperaturas que eram esperadas desde o início da história. Isso porque a HBO divulgou nesta sexta-feira, 7, duas campanhas promocionais intituladas "It’s What Connects Us" (O que nos conecta), as imagens trazem diversos personagens de programas da emissora. No entanto, chamou a atenção do público os protagonistas da saga de George R.R. Martin aparecerem com roupas diferentes das habituais. Foi o suficiente para que os apaixonados pelo seriado acreditarem ter visto a customização para a próxima temporada.

A principal mudança é no visual de Daenerys Targaryen que deixa para trás os vestidos em cores claras e sem mangas. A mãe dos dragões surge em traje preto fechado e de mangas compridas. Todos os personagens aparecem usando tons escuros e a pele animal também é bastante comum no guarda-roupa de inverno de 'Got'.

Assista ao vídeo e veja os novos trajes:

Outra especulação é sobre o Hodor, que, aparentemente, morreu na sexta temporada. O grandalhão também participa do vídeo promocional e os fãs se perguntam se isso quer dizer que ele também estará na temporada que estreia em 16 de julho.

Veja a reação dos fãs:

This new costumes look better prepared and Bran got a lot cleaner than he was before. Btw, where tf is Baelish? pic.twitter.com/MEqDa3VfM3 — GOD (@_jaeparklb) 7 de abril de 2017

#GOT Winter has come in Game of Thrones season 7 but at least the new costumes are warm and cozy -… https://t.co/K2FY8mNR8B #Gameofthrones pic.twitter.com/bMNcBKi0ly — Game of Thrones News (@GameofThroneVII) 8 de abril de 2017

Game of Thrones fans, check out Arya Stark, Tyrion Lannister and The Hound's new season 7 costumes -… https://t.co/XqU0aKp7Nw — Game of Thrones (@GameofThrones24) 8 de abril de 2017