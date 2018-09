'Fantástico' exibirá reportagem especial sobre a Coreia do Norte

Coreia do Norte será tema de reportagem especial no 'Fantástico'. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

O programa Fantástico vai exibir uma reportagem especial sobre a Coreia do Norte. O país liderado por Kim Jong-un destaca-se constantemente nos noticiários, já que adota um sistema socialista e ditatorial, vivendo isolado do restante do mundo e com acesso muito restrito. Por isso, é difícil realizar produções audiovisuais, estudos e reportagens sobre o local.

A equipe de produção foi até o país para ver de perto a rotina dos coreanos, que vivem submetidos a um regime totalitário e com uma série de restrições. O público poderá ver os pontos mais marcantes do país, como o Arco do Triunfo e a Torre Juche, ambas na capital Pyongyang. Além disso, a reportagem acompanha três eventos comemorativos dos 70 anos da Coreia do Norte.