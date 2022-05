'Fantástico': Arthur Aguiar fala sobre rejeição dos ex-BBB's após sua vitória: 'Falta respeito'

Em entrevista ao 'Fantástico', Arthur Aguiar falou sobre rejeição durante e pós 'BBB', contou o que o motivou a entrar no reality e comentou sobre 'playlist de louvor' que tem com Maíra Cardi. Foto: Globo/João Cotta

Neste domingo, 1º, foi ao ar no Fantástico uma entrevista com Arthur Aguiar, campeão do Big Brother Brasil 22, e Maíra Cardi. Durante a conversa, o ator falou sobre a "rejeição" dos ex-colegas de confinamento após vencer o reality da Globo.

A repórter Giuliana Girardi comentou sobre o BBB: Dia 101, onde o campeão apareceu mais retraído e foi "rejeitado" pelos ex-BBB's mesmo depois da vitória. No programa, que foi exibido no último dia 28, quinta-feira, Tadeu Schmidt perguntou para Jessi quem ela achava que não merecia chegar onde chegou e a resposta foi Arthur Aguiar.

"Falta respeito mesmo com a pessoa, sabe? Cara, o jogo acabou, não fui eu que escolhi ganhar. É importante a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro", disse o cantor.

Em seguida, Maíra Cardi começou a participar da conversa e revelou ao Fantástico que o marido já tinha uma história muito forte com rejeição desde a infância. "É o abandono, o julgamento sem você ter feito nada", desabafou Arthur.

A repórter logo perguntou sobre o abandono ser por parte de quem e o novo milionário explicou que era tanto da sua mãe, como do seu pai. "A minha mãe, hoje, é muito mais presente. Eu entendo que ela tinha que trabalhar pra caramba. E eu fiquei 18 anos sem ver meu pai. Ele e minha mãe tiveram uma briga e, 18 anos depois, eu me reencontro com ele, convivemos e dois anos depois, ele morreu", continuou.

"As pessoas acabam me julgando de uma maneira errada. Elas não leram o livro, julgam ou pela capa ou por poucas folhas que elas têm acesso", concluiu Arthur.

Arthur Aguiar no Fantástico parte 1 pic.twitter.com/0nlNex43RC — WWLBD ✌ (@whatwouldlbdo) May 2, 2022

Quando estava na casa do BBB 22, Arthur revelou ter medo de ser eliminado logo no começo, pois, de acordo com ele, as críticas já começaram assim que seu nome foi cotado para fazer parte do grupo "Camarote".

"Eu não era um participante normal, entrando no jogo zerado. Eu entrei muito negativo, já entrei cancelado. [...] E eu li uma coisa que me encorajou. Uma menina escreveu assim: 'Estou torcendo muito para o Arthur entrar, porque eu quero que o Brasil conheça o cara por quem eu me apaixonei e eu quero poder voltar a gostar dele sem sentir vergonha'", disse, revelando o motivo que o motivou a entrar no jogo.

Arthur Aguiar no Fantástico parte 2 pic.twitter.com/XTWQr5sX9x — WWLBD ✌ (@whatwouldlbdo) May 2, 2022

O casamento com Maíra Cardi

Arthur Aguiar no Fantástico parte 3 pic.twitter.com/Q31pfPfDza — WWLBD ✌ (@whatwouldlbdo) May 2, 2022

Ainda em entrevista ao Fantástico, Arthur Aguiar e Maíra Cardi falaram sobre o relacionamento deles. A repórter Giuliana Girardi relembrou quando eles se separaram e comentou sobre o episódio da influenciadora ter falado que Arthur era um marido tóxico.

"Todos nós erramos ou já fomos alguma coisa da qual não nos orgulhamos. As pessoas têm direito de mudar e de se transformar", respondeu Maíra.

"Eu não achei que eu poderia sair pior do que eu entrei e o erro não pode definir a gente. A parte ruim faz a gente crescer, faz a gente se perceber, faz a gente querer ser diferente", completou o campeão do BBB 22.

Em seguida, o casal falou sobre a "playlist de louvor", que eles ouvem no momento do sexo. "A nossa playlist de fazer amor é americana, mas o louvor não precisa escrachar a palavra Deus. Falar de amor é falar de Deus e é através do sexo que se gera a vida. Se Deus não está presente, quem está?", finalizou Maíra Cardi.