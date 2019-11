Fantasias originais da série de TV de Batman e Robin serão leiloadas

Fantasias de Robin e Batman Foto: Courtesy of the Azarian Collection/Profiles in History/Handout via Reuters

Um par de figurinos de Batman e Robin, descritos como as únicas fantasias completas usadas no programa de televisão dos anos 1960, está sendo leiloado em Los Angeles, e o proprietário está determinado em fazer com que seus heróis de quadrinhos de infância fiquem juntos.

Os figurinos, usados pelos atores Adam West e Burt Ward, são apenas dois dos mais de 200 itens da cultura pop da década de 1960 que estão sendo vendidos da coleção do norte-americano John Azarian, que vem sendo acumulada há mais de 30 anos.

As roupas de Batman e Robin, com capas, máscaras, botas, luvas e calças justas, deverão custar entre 150 mil e 200 mil dólares no leilão de 17 de dezembro, disse a Profiles in History nesta sexta, 22.

Azarian disse que as duas roupas de seu programa de TV favorito da infância estão sendo vendidas como um lote único. "Eu não gostaria de separar o par. Eles são o único par completo e original do mundo. Há outras fantasias, mas faltam peças ou há réplicas. As minhas são 100% autênticas", disse.

Os itens do leilão representam cerca de 25% da coleção de cultura pop de Azarian, com cerca de 1.500 itens.

