Personalidades lamentam a morte de Marcelo Rezende

Marcelo Rezende em 1999, durante sua passagem pela Globo Foto: Kathia Tamanaha / Estadão

SÃO PAULO - Diversas personalidades, como a apresentadora Xuxa Meneghel, o cantor Eduardo Costa e o jornalista Datena lamentaram a morte do apresentador Marcelo Rezende, aos 65 anos, na tarde deste sábado, 16, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e no fígado há quatro meses, foi internado com pneumonia no início da semana e não resistiu.

Xuxa escreveu que Marcelo Rezende deixará uma "saudade enorme". Já o cantor sertanejo Eduardo Costa disse que um amigo querido partiu. "Você deixou sua marca em nossos corações ! Te amamos", escreveu Costa. O cantor Leonardo também lamentou a morte, dizendo que o bordão "corta pra mim" será para sempre uma referência.

A apresentadora e modelo Ticiane Pinheiro disse que Marcelo "fará muita falta". "Meus sentimentos à família e amigos. Que Deus conforte o coração de todos", publicou. Adriane Galisteu disse que Marcelo foi um guerreiro e um lutador.

O apresentador Amaury Jr. disse que o sábado teve uma notícia triste. "Marcelo deixa um grande legado no jornalismo e fará muita falta". Visivelmente abalado, o jornalista Datena disse, em vídeo, que Marcelo Rezende o ajudou na carreira e foi um dos maiores nomes da profissão que conheceu.

O também jornalista Celso Zucatelli disse que Rezende "descansou". "Corta pra ele, meu bom Deus. Direciona todas as luzes para guiar o caminho dele em sua direção", escreveu.

