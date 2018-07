Família decidirá se programa gravado com Chester Bennington vai ao ar

Chester Bennington morreu aos 41 anos de idade Foto: Steve Marcus/Reuters

A morte de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, deixou uma questão em aberto na produção do The Late Late Show, programa apresentado pelo humorista James Corden no canal norte-americano CBS.

Antes de morrer, o cantor havia gravado uma participação no quadro Carpool Karaoke. Na atração, Corden convida artistas a cantar suas músicas no banco do passageiro de um carro, enquanto o veículo é dirigido pelo apresentador nas ruas de Los Angeles.

Os produtores do programa, no entanto, ainda não sabem se vão levar o quadro ao ar. Em entrevista a Associated Press, Corden afirmou que só exibirá a participação do músico se a família de Bennington permitir.

"Nós trataremos disso o mais delicadamente possível e vamos aderir a qualquer desejo que eles [a família] tenham, porque eu não vejo outra maneira de lidar com isso. É uma tragédia", declarou.

A viúva Talinda Bennington agradeceu à decisão de Corden pelo Twitter.