‘Faltou tempo para me despedir’, diz Fernando Rocha sobre saída do ‘Bem Estar’

Fernando Rocha estava no comando do 'Bem Estar', junto com Mariana Ferrão, desde 2011. Foto: Ramón Vasconcelos/Globo

O apresentador Fernando Rocha publicou um vídeo em sua conta do Instagram comentando sua saída do programa Bem Estar, que comandou ao lado de Mariana Ferrão por oito anos.

“Faltou tempo para que eu pudesse me despedir de vocês. Os oito anos vividos não foram em vão. A construção foi maravilhosa, a caminhada foi muito bonita, o aprendizado foi maravilhoso. Queria agradecer todas as pessoas que me seguiram no caminho”, disse.

Rocha aproveitou para relembrar momentos marcantes do período na Rede Globo, como a dieta que o fez perder mais de 20 quilos e sua participação na Dança dos Famosos, ambos em 2015.

Por fim, mostrou-se esperançoso com os próximos passos: “Queria dizer que eu tô muito confiante no que vem pela frente. O futuro me aguarda de braços abertos”.

Em outra publicação, o apresentador deu uma breve explicação sobre o caso: “O programa Bem Estar passou por uma reformulação e me abriu novas oportunidades em outros núcleos e para meus projetos pessoais, campanhas publicitárias e palestras. O que será que vem por aí?”. Em seguida, afirmou que a notícia que teria sido demitido por questões salariais é falsa.