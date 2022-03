Falsa bilionária Anna Sorokin, que enganou a elite de NY, ainda está nos EUA

Anna Sorokin, uma imigrante russa que se dizia uma herdeira alemã, continua detida nos EUA, anunciou o serviço de imigração americano nesta terça-feira, 15, depois que a imprensa anunciou no dia anterior sua iminente extradição para a Alemanha. Foto: Richard Drew/AP

NOVA YORK, EUA - A falsa bilionária russo-alemã Anna "Delvey" Sorokin, que inspirou uma série na Netflix, continua detida nos Estados Unidos, anunciou o serviço de imigração americano nesta terça-feira, 15, depois que a imprensa anunciou no dia anterior sua iminente extradição para a Alemanha.

Sorokin, presa em 2019 por fraudar centenas de milhares de dólares de hotéis, bancos e amigos, "ainda está detida em um centro do ICE (polícia de imigração) aguardando expulsão", disse a agência de controle de imigração e alfândega.

O New York Post informou na segunda-feira que Sorokin, que executou seus golpes sob o nome de Anna Delvey, seria extraditada na noite de segunda-feira para a Alemanha em um voo para Frankfurt.

Mas um porta-voz da polícia aeroportuária da cidade alemã afirmou que até a tarde de terça-feira, Sorokin não havia chegado.

Sorokin conseguiu entre 2016 e 2017 enganar as elites de Nova York ao se passar por uma rica herdeira.

De nacionalidade alemã, mas nascida perto de Moscou, a mulher de 31 anos que se chamava Anna "Delvey" foi libertada da prisão em fevereiro de 2021 por bom comportamento depois de ser condenada dois anos antes a entre 4 e 12 anos de prisão por fraude.

Em março de 2021, ela foi presa novamente por permanecer nos Estados Unidos com o visto vencido e ficou detida em um centro de polícia de imigração (ICE).

Após vários recursos administrativos no ano passado, incluindo um para reivindicar uma dose de reforço da vacina contra a covid-19, ele entrou com um recurso para permanecer nos Estados Unidos, segundo o NY Post.

Com um porte inusitado que lhe permitiu construir um passado opulento, a jovem se apresentou como uma rica herdeira alemã com uma fortuna de 60 milhões de dólares, o que lhe permitiu ganhar a confiança de seus amigos que lhe emprestaram dezenas de milhares de dólares e empréstimos bancários.

De novembro de 2016 a agosto de 2017, viajou de graça em um avião particular, se hospedou em hotéis de luxo e frequentou os lounges mais exclusivos de Manhattan, sem nunca pagar um centavo, segundo a justiça de Nova York que estimou em 2019 que o valor do que foi enganado, subiu para 275 mil dólares.

Filha de um caminhoneiro e de uma comerciante russa que emigrou para a Alemanha em 2007, a jovem, que chegou a Nova York em 2013, tentou obter um empréstimo de 22 milhões de dólares para montar um clube seleto em Manhattan.

Sua história bizarra seduziu a produtora televisiva Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal) que fez uma minissérie que estreou há um mês na Netflix, Inventando Anna, com Julia Garner no papel principal. Segundo a imprensa especializada, Anna Sorokin teria recebido 320 mil dólares da gigante do streaming.