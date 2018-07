Faccioli perde para Cátia Fonseca e faz a audiência da RedeTV! despencar

Foto: Divulgação

Contratado para abocanhar uma parte da generosa audiência que os programas policiais da TV aberta costumam atrair no início da faixa noturna, Luciano Faccioli ainda não empolgou com o seu inédito Olha a Hora!, na RedeTV!. Nessa quarta-feira, 11, o resultado foi tão ruim que a emissora caiu para o 7º lugar no Ibope.

Na média geral, o programa registrou com 1,1 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), com pico de 1,8, e disputou décimos com a TV Gazeta. O Mulheres fechou com média de 1,4 pontos. No confronto direto, o programa de Cátia Fonseca marcou 1,4, enquanto Faccioli ficou com 1,2.

O que chama a atenção neste confronto é que a RedeTV! tem abrangência nacional, enquanto a Gazeta tem o sinal aberto para a capital e região metropolitana de Sâo Paulo.

O programa Olha a Hora! estreou na segunda-feira, 9, no lugar do Você na TV, programa apresentado por João Kléber. Após uma reorganização na grade, a RedeTV! optou por eliminar a atração e colocar o policialesco de Faccioli no lugar. Os números, até o momento, não empolgam.