Fábio Porchat entrevista anônimos para seu talk-show

Fábio Porchat e os jurados de seu programa no Largo da Batata Foto: Antonio Chahestian/RecordTV

No novo quadro do Programa do Porchat, o apresentador entrevista anônimos no Largo da Batata, em Pinheiros. Seus convidados, Nany People, Agnaldo Timóteo e Fabiano Combota, da banda Pedra Letícia, avaliam os participantes.

A bateria de entrevistas com anônimos é uma das novidades anunciadas para este ano. A primeira vai ao ar hoje, 15. Amanhã, 16, logo pela manhã, Porchat estará no Rio de Janeiro para gravar novas entrevistas com desconhecidos.

No episódio desta noite, o apresentador receberá o grupo Art Popular. Os músicos revelam histórias de bastidores e cantam sucessos da banda.

O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 15, à 0h15, na Record TV.