Fábio Porchat, Di Ferrero e Isabeli Fontana encaram desafios em novo programa

A modelo Isabeli Fontana e Coronel Leite Foto: Divulgação

Personalidades brasileiras vão enfrentar aventuras e desafios no programa "Desafio Celebridades", que estreia no domingo, 23, no Discovery. A produção, com dez episódios de uma hora, tem como convidados o humorista Fábio Porchat, o vocalista da banda NX Zero Di Ferrero, a modelo Isabeli Fontana, o skatista Bob Burnquist, entre outros.

O programa será comandado por Karina Oliani e Coronel Leite. Ela é médica e foi a brasileira mais jovem a chegar ao topo do Everest. Ele é oficial da Força Aérea Brasileira e especialista em resgates de alto risco. Juntos, serão responsáveis pela segurança dos participantes, que enfrentarão condições extremas em paisagens brasileiras. Entre elas, estão a Serra do Espinhaço (MG) e a Serra da Capivara (PI).



Karina Oliani e Coronel Leite convidam público do E+ para assistir ao docu-reality 'Desafio Celebridades'









As aventuras são compostas por um itinerário que deve ser percorrido em dois dias. Há longas caminhadas, escaladas e é preciso encontrar alimento. Para encarar o desafio, os convidados devem montar o próprio kit de sobrevivência. Com a ajuda dos apresentadores, eles descobrem novos usos para os itens selecionados: canetas podem virar canudos, travesseiros infláveis viram cantis e o iodo purifica a água.