Fábio Porchat desafia Xuxa a adivinhar músicas tocadas ao contrário

Os apresentadores Xuxa e Fábio Porchat. Foto: Reprodução

Xuxa Meneghel fez revelações durante o Programa do Porchat desta quarta-feira, 19, na série de entrevistas em comemoração aos 65 anos da Record TV.

A apresentadora contou que quase já foi presa por bater em uma pessoa, que era muito importante, mas não citou nome. Também disse que o amor de adolescência dela era Michael Jackson. Xuxa afirmou que nunca se arrependeu de ter posado nua. E Fábio Porchat perguntou se é verdade que ela mandou recolher todos os exemplares de revistas pornográficas em que saiu. “Não...a Playboy que chegou para o Pelé e perguntou se ele gostaria de ter o acervo. E ele quis comprar. Só de uma revista, porque eu fiz algumas”, respondeu.

Em outro momento do programa, Fábio Porchat lançou um desafio para Xuxa: tentar adivinhar canções que seriam tocadas de trás para frente. Nos anos 1980, haviam boatos sobre mensagens subliminares em músicas da apresentadora.

Ao tentar adivinhar uma das canções, Xuxa conseguiu identificar a voz da Angélica. “É a voz da Angélica, Vou de Táxi...minha amiga vintage que eu adoro”, disse a apresentadora. E ela sugeriu ao Porchat: “Você deveria convidar a Angélica um dia...eu e ela. Você precisa ver os nossos papos. A gente sai para jantar e o padre Fábio (de Melo) uma vez foi e disse ‘estou arrasado porque vocês realmente são amigas, achei que vocês eram inimigas (sic)”, arrancando risos da plateia.

Assista ao vídeo:

Xuxa também lembrou da época em que chegou à Record TV. A apresentadora afirma que se surpreendeu com o carinho do público: “A chegada, a entrada, quando eu fui assinar o contrato...foi bastante forte. Se você não ver as imagens, não vai entender”, conclui. Xuxa ficou quase 30 anos na TV Globo.

Assista ao vídeo: