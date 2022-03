Fábio Porchat apresenta nova série que ajuda a reformar escolas públicas

Fábio Porchat apresentará o 'Desafio Por Um Dia' a partir da próxima segunda-feira, 7. Foto: Laura Campanella

Nesta quinta-feira, 3, o Porta dos Fundos, a agência cultural Araucária e o Canal Futura anunciaram o lançamento da série Desafio Por Um Dia. O programa, de quatro episódios, visa incentivar a paixão pela escola e trará os estudantes decidindo qual desafio que enfrentam pode ser resolvido em um dia.

As escolas publicas foram escolhidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e estão localizadas em áreas de vulnerabilidade social.

Na série, os estudantes participarão de vários "desafios" que lhes darão a chance de mudar determinado espaço ou recurso da escola. Os temas que cercam o "desafio" envolvem cultura, diversidade, sustentabilidade e alimentação.

Apresentado por Fábio Porchat, cada episódio também trará um convidado especial. No primeiro, filmado em uma instituição de São Gonçalo, município no Rio de Janeiro, a cantora Lexa aparece para ajudar os alunos a reformarem uma sala de dança.

Lexa faz uma participação especial para ajudar os alunos em 'Desafio Por Um Dia' e também cria uma coreografia inédita. Foto: Laura Campanella

Além dela, Mumuzinho, Noemia Oliveira, João Diamante e Marcelo Ment também farão participações especiais.

Em nota, o apresentador do Desafio Por Um Dia e sócio-fundador do Porta dos Fundos falou sobre a gratidão de estar ao lado de jovens “que têm tanta vontade de mudar". "O futuro está muito mais próximo dessa geração do que já esteve de outras”, celebrou Porchat.

A série foi co-produzida e dirigida pelo próprio Porta dos Fundos e criada pela ativista social e psicóloga Chloé d´Archemont e pela agência Araucária. Os episódios vão ao ar sempre às segundas e o primeiro estreia na próxima segunda-feira, 7, às 18h, no Canal Futura. Eles também estarão disponíveis nos Canais Globo e no Globoplay.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais