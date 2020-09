Fábio Assunção rouba a cena em ‘Criança Esperança’ e fãs comentam

O ator Fábio Assunção Foto: Instagram/@fabioassuncaooficial

A aparição de Fábio Assunção na edição do ‘Criança Esperança’ 2020, da TV Globo, surpreendeu os fãs e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado, 26.

Neste ano, o 'Criança Esperança' foi comandado pela apresentadora Fátima Bernardes.

Após uma mudança no estilo de vida, com dieta alimentar e rotina de exercícios físicos nos últimos meses, o ator emagreceu quase 30 quilos.

No perfil oficial no Instagram, Fábio Assunção comemorou. "Ontem à noite participei de mais um ano do Criança Esperança. Estávamos ao vivo, eu e @alinemidlej, com colegas no painel virtual, neste momento pandêmico. Todos com máscaras de proteção, com os exames de PCR feitos, roupas especiais de isolamento e luvas pra equipe técnica, tudo. Mas isso só fez brotar mais ainda em todos nós um sentimento de solidariedade mútua e união", escreveu.

Fábio Assunção aproveitou a publicação para agradecer o carinho dos fãs. "Recebi muitas mensagens incríveis pelas redes e imprensa e só posso agradecer por conviver com pessoas tão empáticas e poder expressar ao brasileiro alegria e serenidade. Foi muito especial mesmo", concluiu.

Nas redes sociais, os fãs de Fábio comentaram sobre sua forma física e escreveram diversos elogios. “Superação e esperança: os pilares do #CriancaEsperanca e exatamente o que o Fabio tem de sobra”, escreveu um seguidor. “Ver o Fábio Assunção bem e saudável me deixa muito feliz, de verdade”, disse outro.

superação e esperança: os pilares do #CriancaEsperanca e exatamente o que o Fabio tem de sobra. que exemplo de pessoa! obrigada por existir, @FabioAssuncao. você é luz! pic.twitter.com/SVA3yrtxmi — (@arlizaxx) September 27, 2020

ver o Fábio Assunção bem e saudável me deixa muito feliz, de verdade. Esse homem é um exemplo de superação, sempre que eu tiver a oportunidade de enaltecê-lo eu não vou desperdiçar.#CriancaEsperanca pic.twitter.com/Is3fPAvjX6 — geovana (@protejoarliza) September 27, 2020

O Fábio assunção todo saudável apresentando o criança esperança foi tudo que eu precisava para ficar feliz. — (@imrebecastan) September 27, 2020

podemos falar sobre o quão bem o Fábio Assunção estava hoje?! vamos dar palco as coisas boas também! tão bom vê-lo assim!!! aaaaaaaaaaa❤ pic.twitter.com/8ryjuFMHLj — Luluu (@ddluu_) September 27, 2020